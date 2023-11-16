شاهد: سحابة سوداء ضخمة خلف المستشفى الإندونيسي في غزة

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو تصاعد سحابة ضخمة من الدخان الأسود خلف المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف.

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واستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي ومحيطه بغارات كثيفة مما تسبب بخسائر ودمار في المبنى وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحصار المطبق توقف 25 مستشفى عن العمل إضافة 51 مركزا للرعاية الطبية.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى مقتل أكثر من 11500 فلسطينيا معظمهم من الأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة صدر يوم الأربعاء.