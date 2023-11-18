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مشاهد يدمى لها القلب.. أهالي غزة يقيمون صلاة الجنازة على أحبائهم أمام المستشفى الإندونيسي

جثامين القتلى أمام المستشفى الإندونيسي
جثامين القتلى أمام المستشفى الإندونيسي Copyright Ahmed Alarini/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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تكدست جثامين القتلى في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وسط ذعر وصدمة الأهالي بعد قصف إسرائيلي استهدف المباني السكنية.

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استقبل المستشفى الإندونيسي أعداداً هائلة من المصابين بقصف الجيش الإسرائيلي، بعد محاصرة مجمع الشفاء الطبي بالبدبابات، وإجبار طاقمه وكافة المرضى على الإخلاء الفوري.

ووصل عدد كبير من المصابين والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي، فجر اليوم السبت، جراء قصف مدفعي عنيف استهدف مناطق وأحياء مدينة جباليا بشمال قطاع غزة والمنطقة الشرقية وحي الصبرة ومنطقة الدرج وحي التفاح. 

وقال مسؤول في وزارة الصحة في غزة إن من بين القتلى 32 من عائلة واحدة بينهم 19 طفلاً قتلوا غارة استهدفت منزلاً في المخيم. جباليا

وتكدس الجرحى والمصابون في ممرات المستشفى حتى استعصى المرور بين أروقته، وحاول الأطباء تقديم الإسعافات الأولية للجرحى وهم ملقون على الأرض دون تعقيم ولا بنج في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.

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