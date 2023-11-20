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مباشر. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الإندونيسي ومدرسة تؤوي نازحين

تواصل القصف الإسرائيلي على عزة
تواصل القصف الإسرائيلي على عزة Copyright Marwan Saleh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الإندونيسي ومدرسة تؤوي نازحين

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قتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي في شمالي غزة حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا صباح هذا اليوم الاثنين.

وأضافت وفا أن القصف الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفته أيضا بالرصاص الحي وبشكل مباشر، كما أطلقت قذائف المدفعية في محيطه.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا محيط مستشفى العودة في شمال قطاع غزة.

07:58

قتلى وجرحى في قصف مدفعي استهدف المستشفى الإندونيسي في غزة 

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم (الاثنين)، أن قصفاً مدفعيا إسرائيليا وُصف بالعنيف وقع في محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، تزامن مع إطلاق نار كثيف.

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام، إن قتلى وجرحى سقطوا داخل المستشفى جراء القصف المتواصل وإطلاق النار.

من جهة أخرى، أشار المركز إلى أن آليات إسرائيلية تحاول التوغل باتجاه المستشفى من ناحية أبراج العودة.

07:45

حزب الله يستهدف مركز قيادة للجيش الإسرائيلي

قال حزب الله اللبناني هذا اليوم الاثنين، إنه استهدف بصاروخي بركان مركز قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وأصابها إصابة مباشرة.

07:39

الحكومة اليابانية "تدين بشدة" استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر


نددت الحكومة اليابانية "بشدة" الاثنين باستيلاء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على سفينة تشغلها مجموعة يابانية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو "تلقينا أمس الأحد معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على حاملة المركبات غالاكسي ليدر التي تديرها شركة نيبون يوسن عندما كانت تبحر جنوبا في البحر الأحمر قبالة اليمن..."، مضيفا "الحكومة تدين بشدة عملا كهذا".
 

07:28

الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة الكويت شمال غزة


قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدرسة الكويت، القريبة من المستشفى الاندونيسي، شمال قطاع غزة، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت مصادر الوكالة، بأن مدفعية ودبابات الجيش الإسرائيلي التي تحاصر المستشفى الاندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت، التي تؤوي عددا من النازحين.
 

06:52

البحث عن قتلى وجرحى في مخيم النصيرات

06:49

نجم فريق دالاس مافريكس كايري إيرفينغ يرتدي الكوفية الفلسطينية في مؤتمر صحافي 

ظهر نجم فريق دالاس مافريكس، الأميركي كايري إيرفينغ، مرتدياً الكوفية الفلسطينية في المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه أمام ميلووكي باكس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، "NBA"، كتعبير عن تضامنه مع أهالي غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

06:44


الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط"


أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، أن الصين تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط.

وقال وانغ في كلمته الافتتاحية في بكين "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".

06:39

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين اثنين في المعارك الدائرة شمالي غزة هذا اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 66 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع، في المقابل تقول المقاومة الفلسطينية، إن خسائر الجيش الإسرائيلي الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

06:21


وزير الخارجية الصيني: على العالم "التحرك بشكل عاجل" لوقف الأزمة الإنسانية في غزة


أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة أن "الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم".

وقال وانغ في كلمته الافتتاحية في بكين "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مضيفا "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة".
 

06:17

شاهد: وسط نقص الماء والغذاء الوقود.. أهالي غزة يقطعون الأشجار لإشعال النار

المصادر الإضافية • وكالات

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