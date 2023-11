قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الإندونيسي ومدرسة تؤوي نازحين

ظهر نجم فريق دالاس مافريكس، الأميركي كايري إيرفينغ، مرتدياً الكوفية الفلسطينية في المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه أمام ميلووكي باكس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، "NBA"، كتعبير عن تضامنه مع أهالي غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

NBA star Kyrie Irving wears the Palestinian symbol of solidarity, the kuffiyeh.



🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/uSUGTldORA