بقلم: يورونيوز

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الإندونيسي ومدرسة تؤوي نازحين

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قتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي في شمالي غزة حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا صباح هذا اليوم الاثنين.

وأضافت وفا أن القصف الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفته أيضا بالرصاص الحي وبشكل مباشر، كما أطلقت قذائف المدفعية في محيطه.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا محيط مستشفى العودة في شمال قطاع غزة.