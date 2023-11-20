قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الإندونيسي ومدرسة تؤوي نازحين
قتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي في شمالي غزة حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا صباح هذا اليوم الاثنين.
وأضافت وفا أن القصف الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفته أيضا بالرصاص الحي وبشكل مباشر، كما أطلقت قذائف المدفعية في محيطه.
وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا محيط مستشفى العودة في شمال قطاع غزة.
قتلى وجرحى في قصف مدفعي استهدف المستشفى الإندونيسي في غزة
قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم (الاثنين)، أن قصفاً مدفعيا إسرائيليا وُصف بالعنيف وقع في محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، تزامن مع إطلاق نار كثيف.
مشاهد من داخل أحد الأقسام بالمستشفى الأندونيسي بعد قصفه من مدفعية الاحتلال ووجود عدد من الشهــداء والمصابين على أسّرة المستشفى.#هولوكوست_غزة#GazaHolocaustpic.twitter.com/aoSvmhMtHe— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 20, 2023
وأكد المركز الفلسطيني للإعلام، إن قتلى وجرحى سقطوا داخل المستشفى جراء القصف المتواصل وإطلاق النار.
رسالة عاجلة للصحفي أنس الشريف من داخل المستشفى الأندونيسي شمال غزة . pic.twitter.com/jnvlsFkNLl— بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 20, 2023
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أن آليات إسرائيلية تحاول التوغل باتجاه المستشفى من ناحية أبراج العودة.
الآن— رضوان الأخرس (@rdooan) November 20, 2023
إصابات في صفوف النازحين والمرضى داخل #المستشفى_الإندونيسي بعد إطلاق دبابات الاحتلال الإسرائيلي النيران والقذائف نحوه. pic.twitter.com/ECgeNvtaxo
عاجل| تغطية صحفية: اشتــعال النـيران بأحد المـواقـع مقابل المستشفى الإندونيسي جراء القـصـف المستمر بمحيط المستشفى، وحالة من الذعــر والخــوف داخل المشفى. pic.twitter.com/rCgqtD7zeY— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 20, 2023
حزب الله يستهدف مركز قيادة للجيش الإسرائيلي
قال حزب الله اللبناني هذا اليوم الاثنين، إنه استهدف بصاروخي بركان مركز قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وأصابها إصابة مباشرة.
الحكومة اليابانية "تدين بشدة" استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر
نددت الحكومة اليابانية "بشدة" الاثنين باستيلاء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على سفينة تشغلها مجموعة يابانية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو "تلقينا أمس الأحد معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على حاملة المركبات غالاكسي ليدر التي تديرها شركة نيبون يوسن عندما كانت تبحر جنوبا في البحر الأحمر قبالة اليمن..."، مضيفا "الحكومة تدين بشدة عملا كهذا".
الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة الكويت شمال غزة
قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدرسة الكويت، القريبة من المستشفى الاندونيسي، شمال قطاع غزة، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأفادت مصادر الوكالة، بأن مدفعية ودبابات الجيش الإسرائيلي التي تحاصر المستشفى الاندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت، التي تؤوي عددا من النازحين.
طائرات الاحتلال تستهدف فجر اليوم مدرسة الكويت للنازحين شمال غزة وعدد كبير من الشهداء والجرحى في المكان . pic.twitter.com/cLwWt9LvN8— بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 20, 2023
طائرات الاحتلال تستهدف فجر اليوم مدرسة الكويت للنازحين شمال غزة وعدد كبير من الشهداء والجرحى في المكان . pic.twitter.com/cLwWt9LvN8— بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 20, 2023
البحث عن قتلى وجرحى في مخيم النصيرات
نجم فريق دالاس مافريكس كايري إيرفينغ يرتدي الكوفية الفلسطينية في مؤتمر صحافي
ظهر نجم فريق دالاس مافريكس، الأميركي كايري إيرفينغ، مرتدياً الكوفية الفلسطينية في المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه أمام ميلووكي باكس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، "NBA"، كتعبير عن تضامنه مع أهالي غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
NBA star Kyrie Irving wears the Palestinian symbol of solidarity, the kuffiyeh.— sarah (@sahouraxo) November 19, 2023
🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/uSUGTldORA
الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط"
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، أن الصين تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط.
وقال وانغ في كلمته الافتتاحية في بكين "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين اثنين في المعارك الدائرة شمالي غزة هذا اليوم الاثنين.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 66 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع، في المقابل تقول المقاومة الفلسطينية، إن خسائر الجيش الإسرائيلي الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
הודעת דובר צה"ל בנושא שמותיהם של שני חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/4ROtcAoxA6— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 20, 2023
מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gOhLUiEGZL
وزير الخارجية الصيني: على العالم "التحرك بشكل عاجل" لوقف الأزمة الإنسانية في غزة
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة أن "الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم".
وقال وانغ في كلمته الافتتاحية في بكين "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مضيفا "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة".