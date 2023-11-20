شاهد: حماس تنشر فيديو لمسلحين يقتحمون مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة

بقلم: يورونيوز

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني، لقطات مصورة قالت إنها لـ"ثلاثة استشهاديين" وهم يقتحمون مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة، بعد رصد تموضع لجنود إسرائيليين بداخله.

اعلان

وسمعت أصوات الانفجارات بعد دخول الرجال الثلاثة بوقت قصير، وكذلك إطلاق نيران.

وتم إخلاء مستشفى الرنتيسي ومستشفى النصر منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لتقارير إسرائيلية.

كما نشرالجيش الإسرائيلي في 13 من نفس الشهر، صوراً للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في مستشفى الرنتيسي.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن حماس تتخذ من المستشفيات مقرات لعملياتها، الأمر الذي لم تقدم فيه أدلة كافية، على الرغم من اقتحامها مستشفى الشفاء، المؤسسة الطبية الأكبر في غزة، وسط تنديد دولي كبير.