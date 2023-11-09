بقلم: يورونيوز

احتجاجات في تل أبيب تدعو الصليب الأحمر إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة

اعلان

تجمع عشرات المحتجين الإسرائيليين في تل أبيب أمام مقر منظمة الصليب الأحمر، داعين المنظمة الدولية إلى التدخل لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذين يقارب عددهم 240 رهينة.

وفيما يستمر القصف على غزة، ترفض إسرائيل أي وقف إطلاق نار دون الإفراج عن الرهائن، وقد أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومدير الموساد ديفيد بارنياع محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين يوم الخميس، بشأن "وقف إنساني" للحرب.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس أنه جرى خلال الاجتماع "العمل على تفاصيل وقف إنساني محتمل (للقتال) من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح رهائن، وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة".

وبثت حركة الجهاد الإسلامي الخميس شريط فيديو لامرأة وفتى قالت إنهما من ضمن الرهائن الذين تحتجزهم، مؤكدة استعدادها للإفراج عنهم في حال توافرت "الشروط الملائمة ميدانيا وأمنيا".

وقال أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، في شريط مصوّر إن الحركة مستعدة للإفراج عن السيدة السبعينية والفتى البالغ 13 عاما "لأسباب إنسانية وصحية".