شاهد: لحظات اعتراض القبة الحديدية صواريخ "القسام" فوق مدينة تل أبيب

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو المصور، لحظات اعتراض القبة الحديدية صواريخ فوق مدينة تل أبيب، أطلقت من قطاع غزة.

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإثنين إطلاق عدد من الصواريخ تجاه مدينة تل أبيب ومدن وسط إسرائيل.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الرشقات الصاروخية بأنها من بين أكبر الضربات التي تلقتها إسرائيل حتى الآن منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني.

وتعمل القبة الحديدية التي بدأت إسرائيل باستخدامها عام 2010 على تتبع الصواريخ قصيرة المدى عبر رادار ثم تحلل البيانات حول أماكن سقوط الصواريخ المحتملة ثم أرسال إحداثيات لوحدة اطلاق الصواريخ بهدف اعتراضها.