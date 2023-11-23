روسيا تعلن عن مقتل مراسل روسي يعمل في محطة روسيا 24 التلفزيونية العامة بقصف أوكراني

بقلم: يورونيوز

توفي صحافي روسي متأثراً بجروحه بعد إصابته بحسب موسكو، بقصف أوكراني على منطقة زابوريجيا التي يحتل الجيش الروسي جزءا منها في جنوب أوكرانيا، على ما ذكرت وسائل إعلام روسية الخميس.

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وقال المذيع الروسي فلاديمير سولوفييف المؤيد للكرملين عبر قناته "سولوفييف لايف"، "تلقينا أخباراً مأسوية للتو (...) توفي بوريس مقصودوف متأثراً بجروحه".

وأعلنت وفاة مقصودوف فيما كان سولوفييف يتحدث على الهواء مباشرة مع الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي قدمت "تعازيها".

والأربعاء اتهمت موسكو كييف بالمسؤولية عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف مجموعة من الصحافيين الروس ما أدى إلى إصابة بوريس مقصودوف مراسل محطة روسيا 24 التلفزيونية العامة.

وكان الصحافيون الذين كانوا يعدون تقريراً عن "قصف الجيش الأوكراني لبلدات"، هدفا لمسيّرة أوكرانية في منطقة زابوريجيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقُتل ما لا يقل عن 15 من العاملين في قطاع الإعلام في أوكرانيا منذ شنت موسكو هجومها في شباط/فبراير 2022، وفقاً للجنة حماية الصحافيين.