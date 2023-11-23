شاهد: ماذا حدث لخدج مستشفى الشفاء بعد نقلهم إلى مستشفى مصري؟

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو المصور، وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج، الذين تم نقلهم إلى مستشفى العريش المصرية الإثنين من مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة.

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ويقول مدير مستشفى العريش، د. أحمد منصور:"استقبلنا 109 حالات من غزة في مستشفى العريش منذ بداية الأزمة، وأجرينا 93 عملية جراحية في المستشفى".

ويتابع:"لقد استقبلنا 16 طفلاً خديجًا في المستشفى، ونحن نتابعهم وهم بخير الآن، ولحسن الحظ أنهم وصلوا إلى هنا بسلام".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الإثنين عن نقل 28 طفلا خديجا في سيارات الإسعاف من جنوب غزة إلى مستشفيات مصرية لتلقي العلاج.

ولقي عدد من الأطفال الخدج حتفهم في مستشفى الشفاء في شمال غزة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي وتوقف الخدمات الطبية خاصة الحضانات بعد انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود الحاد.