القوات الإسرائيلية تظهر لإعلاميين فتحة نفق في غزة تقول إنه جزء من شبكة انفاق تستعملها حماس

بقلم: يورونيوز

تأتي هذه الجولة الإعلامية بعيد إعلان حماس وإسرائيل عن اتفاق، يسمح بإقرار هدنة للفلسطينيين في القطاع من أربعة أيام، وبتبادل عشرات الرهائن الإسرائيليين بمئات الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.

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رافقت القوات الإسرائيلية عددا من الإعلاميين إلى محيط أكبر مستشفى في غزة، حيث قادتهم إلى فتحة نفق، قالت عنه إنه جزء من شبكة واسعة يستعملها مقاتلو حماس تحت الأرض لأغراض عسكرية.

وكان مستشفى الشفاء تعرض للقصف الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية، حيث تقول إسرائيل إن حماس استعملته كمخبإ للسلاح وكمركز قيادة لعملياتها، وهو ما تنفيه الحركة وطاقم المستشفى.

حوالي عشرة صحافيين كانوا من بين الجنود الإسرائيليين لمشاهدة ما سمي دليلا على وجود شبكة أنفاق تحت المستشفى.

وبحسب قائد الكتيبة الإسرائيلية السابعة العقيد إيلاد تسوري فإن النفق يمتد من المدينة حتى المستشفى. ويظهر داخل النفق لوح رخامي وحوض ماء يشبه مطبخا صغيرا، ودورة مياه، وغرفة بداخلها سريران معدنيان، وعلى الجدار علق مكيف هواء.

ولم ينقل الفريق الصحافي المرافق للقوات الإسرائيلية إلى داخل مجمع مستشفى الشفاء الواسع، وإنما سمح لهم برؤية قسم منه لا غير. وتتهم إسرائيل حماس باستعمالها المستشفيات كدروع بشرية، حيث يمكن الاحتماء بها لفترة طويلة، على حد تعبيرها.

وعرضت القوات الإسرائيلية أمام المستشفى أسلحة نارية ومتفجرات، زعمت انها عثرت عليها داخل مجمع مستشفى الشفاء.

وتشن إسرائيل حربا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، عندما أطلقت الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" وشنت هجوما على غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل حوالي 1200 إسرائيلي، وتمكنت من حجز حوالي 250 رهينة عادت بهم إلى غزة. أما عدد الضحايا القصف الإسرائيلي على غزة فقد تجاوز 14 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم، معظمهم من الأطفال والنساء.