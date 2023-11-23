ملكة جمال إسرائيل الجندية المحبطة: تجاهل زميلاتي لرسائلي حول إسرائيل مؤلمة (فيديو)

بقلم: يورونيوز

انتقدت وسائل إعلام إسرائيلية "نفاق" مسابقة ملكة جمال الكون، وتجاهل هجوم حركة حماس على إسرائيل مقارنة بالحرب الروسية على أوكرانيا. وتم تتويج ملكة جمال الكون في النسخة 72 من المسابقة والتي نظمت في السلفادور.

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وكانت نوا كوتشفا، ملكة جمال إسرائيل والتي شاركت في المسابقة، قد أعربت عن صدمتها بسبب عدم تفاعل زميلات معها على مجموعة مشتركة على صفحتها انستغرام. وقالت كوتشفا والتي تم استدؤها للخدمة في الجيش الإسرائيلي والتي تنشر بشكل يومي مشاهد مصورة " أن زميلاتها المتسبقات لا يتفاعلن معها عندما ترسل الملخص اليومي للحرب" لمجموعة مخصصة على واتساب.

وأضافت كوشفا "أرسل لهن أشياء عن المذبحة، لكي يروا. أرى أنهم يقرأون ولكن لا أحد يستجيب، حتى إن إحداهن هاجمتني وقالت إن كل ما يحدث هو خطأ إسرائيل لأنها ترتكب إبادة جماعية".

وتابعت عبر منشور آخر: “هذا مؤلم بشكل خاص لأن كل هؤلاء الفتيات كن معي هنا في إسرائيل. ... فكيف يختفين فجأة بعد هذا العمل اللاإنساني؟."

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في مقال حول مسابقة ملكة الجمال: "في السنوات الأخيرة، حاولت مسابقة ملكة جمال الكون أن تضع نفسها كرمز للأخوة والتضامن في جميع أنحاء العالم، من أجل المساواة وحقوق الإنسان."

وتابعت الصحيفة: "على سبيل المثال، عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، تم طلاء المسابقة بأكملها باللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني، بل وساعدت في تمويل التبرعات للبلاد. لكن في أعقاب الهجوم الوحشي الذي وقع في إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المسابقة التعليق على اعتبار أنها منظمة "غير سياسية".