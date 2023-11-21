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إسرائيل تعدل قانون زواج المثليين بعد مقتل جندي من مجتمع الميم في السابع من أكتوبر

مقتل جندي من مجتمع الميم يساهم في تعديل القانون في إسرائيل
مقتل جندي من مجتمع الميم يساهم في تعديل القانون في إسرائيل Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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في 6 تشرين الثاني/نوفمبر قام البرلمان الإسرائيلي بتعديل المادة التي تحصر دعم الدولة بأرامل الجنود المتزوجين.

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قتل شريك عمر أوحانا، وهو جندي في الاحتياط في وحدة اسرائيلية خاصة في هجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر، وذلك قبل أسبوعين من "زواجهما" المثلي غير المعترف به في إسرائيل.

مذاك، عمل أوحانا من أجل أن يحصل شركاء الجنود المثليين المتوفين على الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي زوجين غير مثليين، ونجح في ذلك. 

ففي 6 تشرين الثاني/نوفمبر قام البرلمان الإسرائيلي بتعديل المادة التي تحصر دعم الدولة بأرامل الجنود المتزوجين.

اما الآن "فيمكن لجميع الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد" سواء من المثليين او غير المثليين، الحصول على بدل الترمل، على قول يوراي لاهاف-هيرتسانو النائب من حزب "يش عتيد" الوسطي الذي يقف وراء هذا التعديل.

ويمكن لشركاء رهائن او مفقودين الاستفادة منه أيضا بغض النظر عن جنسهم، بحسب النائب الذي رحب بـ"خطوة كبيرة على طريق المساواة".

وكان عمر أوحانا (28 عاما) وهو ايضا جندي في الاحتياط يعيش مع شريكه ساغي غولان (30 عاما) تحت سقف واحد منذ ست سنوات، ويخططان "للزواج" في 20 تشرين الاول/أكتوبر قبل قضاء شهر العسل في كوستاريكا.

لكن ساغي غولان قُتل ليل 7 الى 8 تشرين الأول/اكتوبر في المعارك التي دارت في كيبوتس بئيري.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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