قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يستبق بدء سريان الهدنة والإفراج عن الرهائن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى زعماء مصر واسرائيل وقطر الأربعاء في أول محادثات معلنة معهم منذ الإعلان عن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتفاوض بايدن وحكومته عبر قطر ومصر لترتيب الاتفاق الذي ستفرج بموجبه حماس عن 50 من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.

وأجرى بايدن اتصالات منفصلة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال البيت الأبيض إن المحادثات مع القادة الثلاثة تناولت "الاتفاق على ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها الوحشي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وآخر التطورات في المنطقة".

Last night's deal is a testament to the tireless diplomacy and determination of many dedicated individuals across the United States government to bring Americans home.



Now, it's important that all aspects are fully implemented: https://t.co/L8HUAQjJOm