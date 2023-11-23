بقلم: يورونيوز

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يستبق بدء سريان الهدنة والإفراج عن الرهائن

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تواصل قصف الجيش الإسرائيلي على مناطق عديدة في قطاع غزة ليلة الأربعاء الخميس، مخلفا عددا من القتلى والجرحى والمفقودين، وسط غموض بشأن موعد بدء الهدنة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الأربعاء أنّه لن يكون هناك توقف للقتال أو إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة قبل يوم غد الجمعة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كان متوقّعاً أن تبدأ اليوم الخميس هدنة لمدة أربعة أيام يتمّ خلالها إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس وأسرى مسجونين في إسرائيل.

وكانت الصحافة الإسرائيلية تحدّثت عن خطة لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن عند منتصف النهار بعد بدء سريان الهدنة في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

حتّى أنّ المكتب الحكومي في إسرائيل دعا الصحافيين في وقت متأخر من مساء الأربعاء للحضور إلى مركز إعلامي في تلّ أبيب مخصّص لـ"عودة الرهائن" ابتداء من ظهر الخميس.