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مباشر. قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يستبق بدء سريان الهدنة والإفراج عن الرهائن

تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة Copyright Victor R. Caivano/Copyright 2023 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يستبق بدء سريان الهدنة والإفراج عن الرهائن

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تواصل قصف الجيش الإسرائيلي على مناطق عديدة في قطاع غزة ليلة الأربعاء الخميس، مخلفا عددا من القتلى والجرحى والمفقودين، وسط غموض بشأن موعد بدء الهدنة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الأربعاء أنّه لن يكون هناك توقف للقتال أو إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة قبل يوم غد الجمعة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كان متوقّعاً أن تبدأ اليوم الخميس هدنة لمدة أربعة أيام يتمّ خلالها إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس وأسرى مسجونين في إسرائيل.

وكانت الصحافة الإسرائيلية تحدّثت عن خطة لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن عند منتصف النهار بعد بدء سريان الهدنة في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

حتّى أنّ المكتب الحكومي في إسرائيل دعا الصحافيين في وقت متأخر من مساء الأربعاء للحضور إلى مركز إعلامي في تلّ أبيب مخصّص لـ"عودة الرهائن" ابتداء من ظهر الخميس.

06:46

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06:36

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06:35


بايدن يتحدث إلى زعماء قطر واسرائيل ومصر بشأن الرهائن


أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى زعماء مصر واسرائيل وقطر الأربعاء في أول محادثات معلنة معهم منذ الإعلان عن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتفاوض بايدن وحكومته عبر قطر ومصر لترتيب الاتفاق الذي ستفرج بموجبه حماس عن 50 من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.

وأجرى بايدن اتصالات منفصلة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال البيت الأبيض إن المحادثات مع القادة الثلاثة تناولت "الاتفاق على ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها الوحشي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وآخر التطورات في المنطقة".

06:30

إسرائيل: لا هدنة أو إفراج عن رهائن قبل الجمعة


أعلنت السلطات الإسرائيلية الأربعاء أنّه لن يكون هناك "قبل الجمعة" توقف للقتال أو إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة.

وصرّح مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس أنّه "لن يكون هناك توقف" في القتال مع حركة حماس الفلسطينية الخميس.

كما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في بيان إنّ "المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرة دون توقف"، مضيفاً أنّ الإفراج عن الرهائن لن يبدأ "قبل الجمعة".

ولم يقدّم أيّ من المسؤولين تفسيرات.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كان متوقّعاً أن تبدأ يوم الخميس هدنة لمدة أربعة أيام يتمّ خلالها إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس وأسرى مسجونين في إسرائيل.
 

06:29

إيران تحذر من اتساع رقعة الحرب في غزة إذا لم تستمر الهدنة


حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أنّ رقعة الحرب في غزة ستتّسع في حال لم تستمر الهدنة بين إسرائيل وحماس، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجريت معه الأربعاء خلال زيارته بيروت.

وقال عبداللهيان لقناة الميادين ومقرّها في بيروت "إذا بدأت الهدنة غداً، ولم تستمرّ (...) فإنّ ظروف المنطقة ستتغيّر وستتّسع رقعة الحرب"، وفق ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

وأضاف "نحن لا نتطلع إلى اتساع نطاق الحرب"، مضيفاً أنّ "أيّ احتمال وارد إذا استمر العدوان".

وتحدث عبداللهيان عن خيارين تراهما إيران "الأول، هدنة إنسانية تتحول إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

وتابع "الطريقة الثانية هي تهديد الشعب الفلسطيني، وعندها سيقرّر الشعب الفلسطيني بنفسه"، معتبراً أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتانياهو لا يستطيع تحقيق حلمه بالقضاء على حماس".


 

المصادر الإضافية • وكالات

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