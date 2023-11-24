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عاجل. حرب غزة| قصف على قطاع غزة رغم بدء سريان الهدنة وإسرائيل تقول إن الحرب لم تنته

سيارات الإسعاف على الطريق بالقرب من دبابة تابعة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة
سيارات الإسعاف على الطريق بالقرب من دبابة تابعة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة Copyright Victor R. Caivano/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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بدأ رسمياً يوم الجمعة سريان هدنة من 4 أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ليتيح ذلك إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إدخال مساعدات غلى غزة والإفراج عن رهائن إسرائيليين من أصل نحو 240 رهينة تحتجزهم فصائل فلسطينية في قطاع غزة منذ اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى"

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أبرم اتفاق " الهدنة الإنسانية" يوم الأربعاء والتي توسطت في إطاره قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التاسع والأربعين للحرب في قطاع غزة. 

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلاً) قرابة الساعة 16,00 (14,00 ت غ). وسيفرج عن 50 رهينة في مقابل 150 معتقلاً فلسطينيًا على دفعات خلال مدة الهدنة.

وفي ما يلي أهم التطورات:

07:54

قصف متواصل رغم الهدنة

إثر دخول الهدنة حيز التنفيذ قصفت القوات الإسرائيلية قطاع غزة ودعت الفلسطينيين إلى التوجه جنوبا وعدم العودة إلى شمال القطاع، قائلة إن الحرب لم تنه بعد.

07:00

فيديو : شاهد: إسرائيل تتسلم أسماء الدفعة الأولى من الرهائن وبقية العائلات تواجه انتظاراً مؤلماً

euronewsفيديو : توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة أربعة أيام.

07:00

حرب غزة: قطر تؤكد بدء الهدنة بين حماس وإسرائيل صباح الجمعة لأربعة أيام وتتوقف فيها الأعمال العسكرية

euronews الخارجية الفرنسية تدعو إلى تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس مزيد من التأخير وقصف متواصل على غزة

المصادر الإضافية • أ ف ب

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