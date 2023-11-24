بقلم: يورونيوز

بدأ رسمياً يوم الجمعة سريان هدنة من 4 أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ليتيح ذلك إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إدخال مساعدات غلى غزة والإفراج عن رهائن إسرائيليين من أصل نحو 240 رهينة تحتجزهم فصائل فلسطينية في قطاع غزة منذ اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى"

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أبرم اتفاق " الهدنة الإنسانية" يوم الأربعاء والتي توسطت في إطاره قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التاسع والأربعين للحرب في قطاع غزة.

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلاً) قرابة الساعة 16,00 (14,00 ت غ). وسيفرج عن 50 رهينة في مقابل 150 معتقلاً فلسطينيًا على دفعات خلال مدة الهدنة.

وفي ما يلي أهم التطورات: