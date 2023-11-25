شاهد: دخول قافلة مساعدات إلى غزة في اليوم الثاني من الهدنة

بقلم: يورونيوز

وافقت إسرائيل على السماح بتسليم 130 ألف لتر من الوقود يوميًا، وهو ما لا يمثل سوى جزء صغير من احتياجات غزة اليومية المقدرة بأكثر من مليون لتر.

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عبرت قافلة من 196 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي يوم السبت، في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وتحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، وقد توزعت على النحو التالي: مستلزمات طبية (5.5 شاحنة)، أدوية (3 شاحنات)، سرائر طبية (4 شاحنات)، مواد غذائية (85 شاحنة)، مياه (62 شاحنة)، مواد نظافة (شاحنتان)، ملابس (4 شاحنات)، فرشات (7.5 شاحنة)، بطانيات (23 شاحنة).

وصلت المساعدات يوم الجمعة إلى شمال غزة، مركز الهجوم البري الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

قامت قافلة تابعة للأمم المتحدة بتسليم الدقيق إلى منشأتين تؤويان النازحين بسبب القتال.

دخول القافلة إلى غزة AP Photo

وقالت الأمم المتحدة إن التوقف مكنها من زيادة تسليم الغذاء والمياه والدواء إلى أكبر عدد من المحتاجين منذ استئناف قوافل المساعدات الإنسانية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومنعت إسرائيل جميع الواردات إلى غزة طوال الحرب باستثناء القليل من الإمدادات من مصر.

خلال الهدنة، وافقت إسرائيل على السماح بتسليم 130 ألف لتر من الوقود يوميًا، وهو ما لا يمثل سوى جزء صغير من احتياجات غزة اليومية المقدرة بأكثر من مليون لتر.

وقالت الأمم المتحدة إنها وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنتا أيضا من إجلاء 40 مريضًا وأفراد أسرهم من مستشفى في مدينة غزة، حيث دار معظم القتال، إلى مستشفى في خان يونس.

إلا أن الارتياح الذي جلبه وقف إطلاق النار قد تضاءل بالنسبة لكلا الجانبين - بين الإسرائيليين بسبب حقيقة أنه لن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، وبين الفلسطينيين بسبب قصر فترة الهدنة.

وتترك الهدنة القصيرة غزة غارقة في أزمة إنسانية وتحت تهديد احتمال استئناف القتال قريبا.