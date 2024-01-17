شاهد: وصول طائرتي مساعدات قطرية إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى غزة

بقلم: يورونيوز

تحمل الطائرتان 61 طنا من المساعدات بما في ذلك كميات من الأدوية من قطر وفرنسا. وقد وصلت الأدوية إلى مصر وهي في طريقها إلى الحدود.

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أرسلت قطر طائرتين تحملان أدوية ومساعدات أخرى إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، بعد أن توسطت في أول اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس منذ وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر.

وتحمل الطائرتان 61 طناً من المساعدات بما في ذلك كميات من الأدوية من قطر وفرنسا. وقد وصلت الأدوية إلى مصر وهي في طريقها إلى القطاع عبر الحدود.

وأكد مسؤول كبير في حركة حماس إنه مقابل كل صندوق تم تقديمه للرهائن، سيتم إرسال ألف صندوق من الأدوية للفلسطينيين. ويتضمن الاتفاق أيضًا إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الساحلي المحاصر.

ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 100 يوم من صراع لا يظهر أي علامة على نهايته وأثار توترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع اتساع رقعة وحدة الضربات والضربات المضادة في الأيام الأخيرة من شمال العراق إلى البحر الأحمر ومن جنوب لبنان إلى باكستان