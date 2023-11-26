شاهد: احتفالات عارمة في رام الله خلال استقبال الأسرى المفرج عنهم من سجون إسرائيل

بقلم: يورونيوز

وصلت الحافلة التي تقل الأسرى الفلسطينيين الأطفال إلى رام الله بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر ضمن الدفعة الثالثة لصفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

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واحتشد آلاف الفلسطينين في رام الله لاستقبال المُفرج عنهم من سجن عوفر، واستقبلوهم بالهتافات والتهليل وسط فرحة عارمة.

وشملت الدفعة الثالثة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، 39 أسيرا فلسطينياً، وهم من الأطفال فقط، ولا تشمل نساءً مثل الدفعتين الأولى والثانية.

وتشمل صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، الإفراج عن 50 محتجزاً لدى الأخيرة، مقابل الإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً، هم كل النساء في السجون وأسرى أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.