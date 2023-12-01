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بالغاز والرصاص المطاطي.. الجيش الإسرائيلي يفرق الفلسطينيين الذين تجمعوا للترحيب بالأسرى المفرج عنهم

الجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم جنين الضفة الغربية المحتلة
الجيش الإسرائيلي بالقرب من مخيم جنين الضفة الغربية المحتلة Copyright Felipe Dana/Copyright 2021 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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أطلق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين تجمعوا في بلدة بيتونيا للترحيب بالأسرى المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية فجر الجمعة.

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وقالت إسرائيل إنها لن تسمح بإقامة أي احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية المحتلة. 

وأشعل شبان فلسطينيون النيران وقام بعضهم بإلقاء الحجارة باتجاه المدرعات الإسرائيلية.

 وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة، أنه "استأنف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة" فيما دوت صافرات الانذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

المصادر الإضافية • أ ب

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