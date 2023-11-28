شاهد: أوكرانيا تستلم 300 قطعة أثرية من متحف أمستردام بعد معركة قانونية مع روسيا

بقلم: يورونيوز

بعد معركة قانونية استمرت أكثر من عقد من الزمان، استلمت أوكرانيا قطعا أثرية كانت في متحف أمستردام خلال النزاع الأوكراني الروسي عن الملكية.

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وعرض متحف ألارد بيرسون التاريخي 300 قطعة أثرية من أربعة متاحف، حصل عليها من شبه جزيرة خلال فترة الضم الروسي غير القانوني في عام 2014، لفترة النزاع على الملكية وفقا للمتحف.

وطالبت كل من الحكومة الأوكرانية في كييف ومتاحف القرم الأربعة التي انضمت لروسيا باستعادة القطع الأثرية.

وبعد سلسلة من قرارات المحكمة الابتدائية، قضت المحكمة العليا الهولندية في يونيو/حزيران الماضي بأن المتحف يجب أن يعيد القطع الأثرية إلى أوكرانيا.