شاهد كيف تم استقبال الفرنسية-الإسرائيلية ميا شيم بعد أن أفرجت عنها حماس في غزة

بقلم: يورونيوز

الرهينتان هما ميا شيم التي تبلغ من العمر 21 عاما وعاميت سوسنا (40 عاما). بينما أعلن الجيش في وقت لاحق أن 6 إسرائيليين آخرين قد تم إطلاق سراحهم وأنهم كانوا في طريقهم إلى إسرائيل.

اعلان

خلال اليوم السابع من الهدنة، أطلقت حركة حماس سراح رهينتين حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه المحتجزتين من الصليب الأحمر الدولي قرب السياج الحدودي لقطاع غزة حيث تمّ نقلهما إلى قاعدة حتسريم الجوية.

الرهينتان هما ميا شيم التي تبلغ من العمر 21 عاما وعاميت سوسنا (40 عاما). بينما أعلن الجيش في وقت لاحق أن 6 إسرائيليين آخرين قد تم إطلاق سراحهم وأنهم كانوا في طريقهم إلى إسرائيل.

وتداولت وسائل إعلام صورا وفيديوهات لعائلة الرهينة السابقة ميا شيم وهي ترحب بابنتها بعيد إطلاق سراحها. وكانت المحتجزة التي تحمل الجنسية الفرنسية، إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية قد تمّ اختطافها من مهرجان الموسيقى سوبر نوفا في الـ7 أكتوبر- تشرين الأول، وتمّ نقلها إلى قطاع غزة.

واحتجزت حركة حماس حوالي 240 رهينة، تم أخذ العديد منهم من مهرجان سوبر نوفا الموسيقي. وذلك خلال عملية طوفان الأقصى.