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شاهد: وصول الدفعة الأولى من جرحى قطاع غزة إلى تونس لتلقي العلاج

جنود يساعدون في نقل الجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا إلى تونس لتلقي العلاج
جنود يساعدون في نقل الجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا إلى تونس لتلقي العلاج Copyright FETHI BELAID/AFP
بقلم:  يورونيوز
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اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم شنّته حماس داخل جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، أدى الى مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين وقضى غالبيتهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

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وصلت طائرة عسكرية تونسية إلى مطار تونس قرطاج، تحمل على متنها 20 جريحًا فلسطينيًا من سكان قطاع غزة.

واتجهت الطائرة أولاً إلى مطار العريش المصري حيث تم إجلاء الجرحى، ومن ثم نقلوا إلى تونس لتلقي العلاج من قبل الخدمات الصحية.

وأكد مصطفى الفرجاني، مستشار الرئيس قيس سعيد، في كلمة للصحفيين، أن عدد الجرحى الذين يرافقهم 19 شخصاً يبلغ 20، وبينهم بعض الإصابات الطفيفة.

وأشار إلى وجود حالات إصابات معقدة تشمل شظايا وحروقاً وكسوراً في الأطراف. قائلا "نأمل أن يتم علاجهم وعودتهم بأفضل حال صحي".

وقال الدكتور خليل بوخريس، عضو جمعية الأطباء التونسية "من حيث الأعمار.. هناك رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة، وهناك من يبلغ 65 عاما. غالبيتهم من الشباب. وهناك رجال ونساء.فُرِزُوا بين القطاعين العام والخاص في الصحة التونسية النظام والمستشفى العسكري، وستُقَدَّم المساعدة والدعم لهم من قبل الأطباء والأخصائيين النفسيين”.

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم شنّته حماس داخل جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، أدى الى مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين وقضى غالبيتهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت قصفا مكثفا على قطاع غزة وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت هدنة موقتة دامت سبعة أيام بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر والأول من كانون الأول/ديسمبر، أتاحت تبادل العشرات من رهائن تحتجزهم حماس بأسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ودخول شاحنات مساعدات إنسانية من مصر إلى القطاع المدمر.

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