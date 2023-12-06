بقلم: يورونيوز

رافقت مجموعة من الطائرات الحربية طائرة الرئيس الروسي على طول "الرحلة الدولية". وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن كل مقاتلة مجهزة بأربعة صواريخ "جو-جو" على حمالة خارجية.

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر 4 طائرات حربية من طراز سوخوي سو-35 ـ Su-35 وهي ترافق طائرة الرئيس فلاديمير بوتين طوال رحلته إلى الإمارات.

زيارة بوتين النادرة إلى الشرق الأوسط تأتي بهدف مناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والنفط، وفي وقت تسعى فيه موسكو لاستعادة مكانتها كقوة عظمى على الساحة الدولية.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، وأرفقته بالمشاهد المصورة، رافقت مجموعة من الطائرات الحربية طائرة الرئيس الروسي على طول "الرحلة الدولية"، وأوضحت الوزارة أن كل مقاتلة روسية مجهزة بأربعة صواريخ "جو-جو" على حمالة خارجية.

وذكرت قناة تليجرام التابعة للكرملين، قبل ساعات، أن الرئيس الروسي "وصل في زيارة عمل إلى الإمارات"، ونشرت صورًا تظهر بوتين على المدرج، وفي استقباله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأفاد الكرملين أن الرئيس سيتناول في زيارته "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، فضلا عن خفض إنتاج النفط في إطار تحالف أوبك+ الذي تنتمي إليه روسيا، ويضم 13 عضوًا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعشرة بلدان أخرى.

بوتين يصل السعودية

وبعد الإمارات، وصل بوتين إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ومن المقرر أن يبحثا معا مسائل تتعلق بالاستثمارات، وكذلك "تعاونهما في قطاع الطاقة" الذي من شأنه أن يضمن "وضعا مستقرا ويمكن التكهن به" في السوق الدولية، وفق الكرملين.

وكان بوتين الذي سعى الغرب إلى عزله منذ هجومه في أوكرانيا، قلل لبعض الوقت تنقلاته إلى الخارج، لكنه بدأ يعود إلى الساحة الدولية.

وبعد استهدافه بمذكرة توقيف بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، كان يخصص رحلاته لزيارة أقرب حلفائه.

وغاب بوتين مثلًا عن قمتَي مجموعة العشرين في الهند ومجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا الأخيرتين في أيلول/سبتمبر وآب/أغسطس على التوالي.