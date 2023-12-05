شاهد: نقل عشرات الجرحى إلى مستشفى خان يونس بعد قصف عنيف شنته إسرائيل ليلا

بقلم: يورونيوز

كثفت إسرائيل هجماتها على خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة والمناطق المحيطة بها في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء.

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وتسابقت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والجرحى الذين أصيبوا في مرحلة دموية جديدة من الحرب في غزة، إلى المستشفيات.

وعلى الرغم من الضغوطات التي تمارسها واشنطن على إسرائيل والتي تطالبها بحماية المدنيين، وتأكيد الدولة العبرية أنها أصبحت أكثر دقة مع توسيع ضرباتها على جنوب غزة، شن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، ما يثير مخاوف من "سيناريو أكثر رعبا" للمدنيين.

وفي ساعات الليل، وصل العديد من المصابين إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وظهر رجل في لقطات موثقة أمام المستشفى، وكان يحمل صبيًا صغيرًا، قميصه ملطخ بالدماء ويده ممزقة.

وعلت صرخات امرأة أمام قسم الطوارئ، تسأل "أين الصليب الأحمر؟... أين الأمم المتحدة... أطفالي منذ الساعة العاشرة مساءً ما زالوا تحت الأنقاض”.

في بداية الهجوم البري، طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بمغادرة منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع، الذي أصبح أكثر اكتظاظا مع تدفق مئات الآلاف من النازحين.

وبعد مضي عدة أسابيع، تدعو إسرائيل الفلسطينيين لمغادرة نحو عشرين حيًا في الجنوب، وتدعوهم للتوجه نحو رفح.

يقول الفلسطينيون إنهم يشعرون بعدم الأمان بسبب استمرار إسرائيل في شن ضرباتها عبر الأراضي المحاصرة، ويخشى العديد منهم أنه إذا قرروا مغادرة منازلهم، فلن يسمح لهم بالعودة مطلقًا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 15899 قتيلا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.