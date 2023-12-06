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شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي اكتشاف أكبر مخزن للأسلحة عثر عليه حتى الآن في غزة

صور نشرها الجيش الإسرائيلي قائلا إنها تظهر أكبر مخزن للأسلحة في قطاع غزة
صور نشرها الجيش الإسرائيلي قائلا إنها تظهر أكبر مخزن للأسلحة في قطاع غزة Copyright APIsraeli Army
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو وصورًا تظهر ما يقول إنها أسلحة كانت مخبئة في أكبر مخزن سري للأسلحة عثر عليه حتى الآن في القطاع.

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن جنوده اكتشفوا أكبر مخزن سري للأسلحة حتى الآن في قطاع غزة، حسب ادعاءات الجيش. وأضاف أنه عثر على المخزن بالقرب من مدرسة وعيادة في شمال غزة الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي أنواعًا مختلفة من الأسلحة مثل صواريخ آر بي جي، وقذائف مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة، وصواريخ بعيدة المدى.

ولم تتمكن وكالة أسوشييتد برس من التحقق بشكل مستقل من هذه صحة الفيديو والصور التي نشرها الجيش، أو تاريخ ومكان تصويرها.

المصادر الإضافية • أ ب / الجيش الإسرائيلي

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