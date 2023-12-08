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عاجل. الجيش الأوكراني يعلن أنه أسقط الليلة الماضية 14 صاروخا روسيا من أصل 19

عاجل
عاجل Copyright يورونيوز
بقلم:  Euronews
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الجيش الأوكراني يعلن أنه أسقط الليلة الماضية 14 صاروخا روسيا من أصل 19

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أعلن الجيش الأوكراني الجمعة أن قواته أسقطت 14 صاروخا روسيا من نوع كروز من أصل مجموع 19 صاروخا أطلقتها روسيا اليوم على وسط شرق أوكرانيا وهي الغارة التي خلفت قتيلا واحدا بحسب كييف.

وقال الناطق باسم الجيش الأوكراني: "بحسب المعطيات الأولية، تم إطلاق 19 صاروخ كروز من نوع Kh-101 et KH-155 دُمّر منها 14.

وفي منشور على منصة تلغرام، أوضح حاكم دنيبروبتروفسك (وسط شرق أوكرانيا) أن الغارة الروسية قد أسفرت قتيلا وأربعة جرحى.

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