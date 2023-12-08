بقلم: Euronews

الجيش الأوكراني يعلن أنه أسقط الليلة الماضية 14 صاروخا روسيا من أصل 19

اعلان

أعلن الجيش الأوكراني الجمعة أن قواته أسقطت 14 صاروخا روسيا من نوع كروز من أصل مجموع 19 صاروخا أطلقتها روسيا اليوم على وسط شرق أوكرانيا وهي الغارة التي خلفت قتيلا واحدا بحسب كييف.

وقال الناطق باسم الجيش الأوكراني: "بحسب المعطيات الأولية، تم إطلاق 19 صاروخ كروز من نوع Kh-101 et KH-155 دُمّر منها 14.

وفي منشور على منصة تلغرام، أوضح حاكم دنيبروبتروفسك (وسط شرق أوكرانيا) أن الغارة الروسية قد أسفرت قتيلا وأربعة جرحى.