لوضع حد لـ"إزهاق أرواح الفلسطينيين".. الأونروا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية خلال شهرين أكثر من 17400 قتيل، بحسب حكومة حماس.

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وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان نشر بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وفشل المجلس ليل الجمعة في إصدار قرار بهذا الشأن بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.

وكان لازاريني اعتبر ان "الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارًا للهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل" والتي شنتها حماس.

وقتل 17 ألفا و487 شخصا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة الجمعة.

بحسب لازاريني لجأ أكثر من مليون شخص إلى منشآت للأونروا في غزة "لم تسلم من عمليات القصف المستمرة على الرغم من أنها يفترض ان تكون محكمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وقال الجمعة "خلال سنوات عملي الـ35 في سياقات طارئة معقّدة، لم أعتقد يوما أنني سأكتب هذه الرسالة، متنبّئا موت فريقي وانهيار التكليف المفترض أن أحترمه".

وتقدم الأونروا في الشرق الأوسط التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والتمويل المحدود وتتولى تحسين أوضاع المخيمات والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.

وفي حين تقول الأونروا إنها لم تعد قادرة على مساعدة جميع النازحين، طالبتها حماس في بيان الجمعة "بإنجاز قضية توزيع الدقيق والمستلزمات الغذائية الأساسية على المواطنين بأسرع وقت وبدون تلكؤ ومماطلة وتسويف".