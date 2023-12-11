شاهد: رفح آخر ملاذ للباحثين عن الأمان في غزة في مرمى القصف الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

نفذت إسرائيل يوم الاثنين ضربات جوية دامية على جنوب قطاع غزة بعد تهديد حركة حماس بأنها لن تفرج عن أي رهينة إسرائيلية في القطاع ما لم تتم تلبية مطالبها عبر المفاوضات وتبادل الأسرى.

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وتظهر مشاهد مصورة الدخان وهو يتصاعد في رفح إثر تنفيذ إسرائيل غارات دامية على آخر ملاذ للباحثين عن الأمان في غزة.

يعيش بين البيوت المهدمة والأزقة التي دفنتها الأنقاض فلسطينيون، يمارسون (حياتهم) حيث تبين الصور (شاهد الفيديو) الدخان يتصاعد، وفي مكان قريب يظهر سكان رفح وسكان نزحوا من شمال القطاع في سوق فتح في أحد شوارع المدينة.

في الأثناء، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليبي لازاريني، إن إسرائيل تعمل على إخلاء قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.