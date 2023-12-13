وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن نفاد لقاحات الاطفال وتحذر من كارثة

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة الأربعاء نفاد مخزونها من لقاحات الأطفال، محذرة من "انعكاسات صحية كارثية"، في إعلان يتزامن مع دخول الحرب شهرها الثالث في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.

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وقالت وزارة الصحة في بيان إن "نفاد التطعيمات سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الاطفال وانتشار الامراض وخاصة بين النازحين في مراكز الايواء المكتظة".

وطالب البيان المؤسسات الأممية "بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة".

ولم تكشف الوزارة اللقاحات التي نفدت.

من جانبها، قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز إنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف تنظر في ذلك"، موضحة في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال المرئي "إن التطعيمات هي أحد العناصر ذات الأولوية التي نحاول تقديمها لضمان قدرتنا على مواصلة حملة اللقاحات"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد حذر الأحد من الأثر "الكارثي للحرب" موضحاً أن هناك مؤشرات مثيرة للقلق تدل على وجود أمراض وبائية ومن المتوقع أن يتفاقم الخطر مع تدهور الوضع واقتراب الشتاء.

وقال "النظام الصحي في غزة ينهار"، مع استمرار 14 مستشفى فقط من أصل 36 في العمل من خلال الإمكانات المتوافرة لديها، منها اثنان فقط في شمال القطاع.