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شاهد: مظاهرة أمام الكنيست للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة، وسرايا القدس تحذّر إسرائيل

متظاهرون خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عنهم خارج البرلمان الإسرائيلي في القدس، في 12 ديسمبر 2023.
متظاهرون خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عنهم خارج البرلمان الإسرائيلي في القدس، في 12 ديسمبر 2023. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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حمل المتظاهرون أمام الكنيست في القدس الغربية الشموع ولوحوا بالأعلام واللافتات عالياً، وهم يهتفون من أجل إطلاق سراح الأسرى المتبقين.

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وقالت نوعام دان، التي كان قريبها محتجزا في غزة، وهي تخاطب المتظاهرين: "الجمهور يدرك أنه من دون المختطفين لن تكون هناك صورة نصر".

واحتجزت حماس حوالي 240 شخصا كرهائن خلال هجوم شنته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

"ليس هناك ثمن باهظ يمكن دفعه مقابل عودة المختطفين"

وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، وردت إسرائيل بغارات جوية وهجوم بري على غزة.وتعهدت إسرائيل بمواصلة القتال حتى تزيل حماس من السلطة وتفكك قدراتها العسكرية وتستعيد جميع الرهائن.

وتقول إن حماس لا تزال تحتجز 117 رهينة ورفات 20 شخصًا ماتوا في الأسر أو أثناء الهجوم الأولي. وتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز الشهر الماضي خلال هدنة استمرت أسبوعًا.

من جانبها قال متحدث باسم سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية إن المحاولات الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى في غزة لن تنجح، مضيفة أنها لن "تعود إلا من خلال مفاوضات غير مباشرة وتبادل في إطار وقف كامل لإطلاق النار".

 يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه عثر خلال عملية في غزة على جثتي الرهينتين اللتين احتجزتهما حماس في هجومها في السابع من أكتوبر / تشرين الأول.

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