فيديو: كاد يموت قهرا.. نائب تركي يصاب بذبحة صدرية أثناء إلقائه خطابا عن حرب غزة

بقلم: يورونيوز

يظهر النائب حسن بيتماز 53 عاما وهو يسقط أرضا بعد خطاب ناري دام 22 دقيقة انتقد فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم على علاقته مع إسرائيل رغم الحرب التي تشنها على غزة. وقد حرص النائب على وضع لافتة أمامه كتبت عليه عبارة إسرائيل قاتلة وحزب التنمية والعدالة شريكها في الجريمة.

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يبدو أن قلب أحد النواب الأتراك لم يتحمل مشاهد الأطفال الذين تحولوا إلى أشلاء ولا دموع الأمهات الثكالى فأصيب بذبحة وهو يلقي خطابا في البرلمان تناول فيه القصف العنيف الذي تشنه إسرائيل على القطاع المحاصر منذ قرابة سبعين يوما.

وقد أظهرت صور التقطت من داخل البرلمان التركي النائب حسن بيتماز 53 عاما وهو يسقط أرضا بعد خطاب ناري دام 22 دقيقة انتقد فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم على علاقته مع إسرائيل رغم الحرب التي تشنها على غزة. وقد حرص النائب على وضع لافتة أمامه كتبت عليه عبارة إسرائيل قاتلة وحزب التنمية والعدالة شريكها في الجريمة.

ويمر النائب في حالة حرجة بحسب وكالة الأناضول.

وينتمي حسن بيتماز إلى حزب السعادة أو الرفاه الإسلامي التوجه. وتحت أثر الذبحة الصدرية سقط مغشيا عليه قبل أن يرتطم رأسه بالأرض بحسب وكالة الأناضول.

اما وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، فقال إن النائب بيتماز في حالة جد حرجة ويوجد في قسم العناية المركزة وقد وضع تحت أجهزة تحويل مسار مجرى الدم لمساعدة الرئتين والقلب على أداء وظائفهما بحسب الأناضول التي نقلت تصريحات الوزير.