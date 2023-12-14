"بعضهم على صلة بالأجهزة الأمنية".. العراق يلقي القبض على بعض مهاجمي السفارة الأميركية

بقلم: يورونيوز

أعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس، عن توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على السفارة الأميركية في 8 كانون الأول/ديسمبر، مضيفةً أن بعض المهاجمين هم "على صلة بالأجهزة الأمنية"

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وفي بيان نشره مكتب المتحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي، قال اللواء يحيى رسولفي : "تمكنت أجهزتنا الأمنية، بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين، فيما بيّنت المعلومات الأولية أنّ بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الأمنية". وأضاف رسول "قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم" دون أن يحدّد عددهم أو هوياتهم.

كذلك، أوضح رسول "نجحت الجهات المختصة، قبل ذلك، بالتوصّل إلى من ساعد الجناة وقدّم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها".

وأكد اللواء تحسين الخفاجي، رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي على أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة منفذي هذا العمل (الهجوم على السفارة الأمريكية) الذي يضر بمصالح العراق والبعثات الدبلوماسية، تمكنت أجهزتنا الأمنية من تحديد أماكن وجودهم. وتم إلقاء القبض على بعضهم بعد إجراء عمليات التحري والمتابعة".

وقال مصدر أمني في بغداد إنّ عدد الموقوفين هو 13 شخصاً.

وتعرضت السفارة الأميركية في بغداد فجر 8 كانون الأول/ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ، لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه يعكس التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب الدائرة في غزة، والتي دخلت شهرها الثالث.

وهذا الهجوم هو الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت فصائل حليفة لإيران في منتصف تشرين الأول / أكتوبر شنّ هجمات بمسيّرات وصواريخ ضدّ القوات الأميركية، وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد اندلاع حرب غزة.

وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لحماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف رسول في بيانه أنه "ما زالت جهود البحث والتحري متواصلة للوصول إلى كل من أسهم في هذا الاعتداء". وشّدد رسول على أنه "لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله من تهديد جدّي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته".

وفي اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الثلاثاء، أكّد رئيس الوزراء العراقي "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين".

وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضمّ عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية.

وتنشر واشنطن نحو 2500 جندي في العراق، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، يمارسون منذ نهاية عام 2021 مهمات استشارية. ولواشنطن كذلك نحو 900 جندي في سوريا.