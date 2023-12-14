بقلم: يورونيوز

انتقد النائب حسن بيتماز في خطابه حزب العدالة والتنمية الحاكم على علاقته مع إسرائيل رغم الحرب التي تشنها على غزة. ووضع لافتة أمامه كتبت عليها عبارة إسرائيل قاتلة وحزب التنمية والعدالة شريكها في الجريمة. وقال: "قد تهربون من ضمائركم لكنكم لن تهربوا من التاريخ لن تسلموا من غضب الله"

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ومات النائب حسن بيتماز..

يبدو أن قلب أحد النواب الأتراك لم يتحمل مشاهد الأطفال الذين تحولوا إلى أشلاء ولا دموع الأمهات الثكالى فرحل اليوم عن هذه الدنيا بعد إصابته أول أمس بذبحة صدرية وهو داخل البرلمان.

وقد أعلن عن خبر وفاة النائب المعارض وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا الذي كشف أن حالته بيتماز قد سأت الليلة الماضية.

"لن تهربوا من التاريخ لن تسلموا من غضب الله"

وكان الراحل يلقي خطابا قبل يومين أمام النواب تناول فيه القصف العنيف الذي تشنه إسرائيل على القطاع المحاصر منذ قرابة سبعين يوما وقال إن "غضب الله" سيحلّ على تل أبيب على ما تفعله في غزة. وأضاف: "قد تهربون من ضمائركم لكنكم لن تهربوا من التاريخ ولن تسلموا من غضب الله على حد قوله.

وقد أظهرت صور التقطت من داخل البرلمان التركي النائب حسن بيتماز 53 عاما وهو يسقط أرضا بعد خطاب ناري دام 22 دقيقة انتقد فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم على علاقته مع إسرائيل رغم الحرب التي تشنها على غزة. وقد حرص النائب على وضع لافتة أمامه كتبت عليها عبارة "إسرائيل قاتلة" وأن حزب العدالة والتنمية شريكها في الجريمة. لأنه يكتفي بالخطابات الرنانة فقط حسب رأيه.

وقد نقل النائب وقتها إلى المستشفى وهو في حالة حرجة وأُدخل قسم العناية المركزة ووُضع تحت أجهزة تحويل مسار مجرى الدم لمساعدة الرئتين والقلب على أداء وظائفهما لكن يبدو أن حالته ساءت ما أدى إلى وفاته.

وينتمي حسن بيتماز إلى حزب السعادة أو الرفاه الإسلامي المعارض.

وكانت وكالة الأناضول قد كشفت أن النئب وتحت أثر الذبحة الصدرية سقط مغشيا عليه قبل أن يرتطم رأسه بالأرض.