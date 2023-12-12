EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الجيش الإسرائيلي يفجر مدرسة في بيت حانون، والجنود الإسرائيليون يهتفون ويصفقون

مدارس تابعة لللأونروا في بين حنون غزة، لحظات قبل تدميرها من طرف قوات الجيش الإسرائيلي. غزة 12 دجنبر 2023
مدارس تابعة لللأونروا في بين حنون غزة، لحظات قبل تدميرها من طرف قوات الجيش الإسرائيلي. غزة 12 دجنبر 2023 Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شاهد: الجيش الإسرائيلي يفجر مدرسة في بيت حانون، والجنود الإسرائيليون يهتفون ويصفقون

اعلان

يُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية هدم مباني مدارس تابعة للأونروا في بيت حانون شمال قطاع غزة، أعقبها قيام مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالهتاف.

ونزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى 83 مدرسة ومأوى تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.

وبات على المعلمين والتلاميذ التعايش مع وضع استثنائي، قلب موازين حياتهم، في ظل معاناة يومية ونقص في الماء والمواد الغذائية واكتظاظ يفوق قدرة المدارس الاستيعابية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

زارا تسحب إعلانا بعد دعوات للمقاطعة بسبب صور اعتُبرت مسيئة لقتلى غزة

وفاة مريض في قافلة طبية في غزة بسبب التفتيش الإسرائيلي المطول والصحة العالمية تندد

شاهد: ناشطون يتظاهرون في دبي ضد مسودة اتفاقية المناخ

منظمة الأمم المتحدة قصف مدارس إسرائيل غزة وسائل التواصل الاجتماعي