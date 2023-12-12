بقلم: يورونيوز

شاهد: الجيش الإسرائيلي يفجر مدرسة في بيت حانون، والجنود الإسرائيليون يهتفون ويصفقون

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يُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية هدم مباني مدارس تابعة للأونروا في بيت حانون شمال قطاع غزة، أعقبها قيام مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالهتاف.

ونزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى 83 مدرسة ومأوى تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة.

وبات على المعلمين والتلاميذ التعايش مع وضع استثنائي، قلب موازين حياتهم، في ظل معاناة يومية ونقص في الماء والمواد الغذائية واكتظاظ يفوق قدرة المدارس الاستيعابية.