جنود إسرائيليون يقتحمون مسجداً في جنين ويؤدون صلاة يهودية ويغنون.. وبن غفير يدافع عنهم

بقلم: يورونيوز

اقتحم جنود إسرائيليون أحد المساجد في مخيم جنين، وبثّوا عبر مكبرات الصوت صلوات تلمودية "اشمع إسرائيل"، حسب فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

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ويظهر في الفيديو جندي من الجيش الإسرائيلي، وهو يمسك مكبر الصوت الذي يُستخدم لآذان المسلمين للصلاة، ويردد صلاة تلمودية، بينما يتبادل جنود آخرون الضحكات ويغنون أغاني الحانوكا في المسجد الذي كان مُحاطاً بمركبات عسكرية إسرائيلية.

من جانبه، شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، مقطع الفيديو هذا والذي يظهر جنوداً يؤدون طقوساَ يهودية داخل مسجد في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وكتب: “صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين”.

وأضاف: "لا مجال لإجراءات تأديبية ضد المقاتلين الذين يضحون بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في قلب الجحيم في جنين، وخطيئتهم هي قول "اشمع إسرائيل" في مكان أصبح أحد مراكز الإرهاب الرئيسية ضد إسرائيل. نحن بحاجة إلى تقديم الدعم الكامل لمقاتلينا الرائعين وعدم التورط في إجراءات تأديبية في أمور لا يفترض أن تهم الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد ليس في زمن الحرب."

وقُتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأصيب آخرون الخميس مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتتصاعد حدة التوتر في الضفة الغربية بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 288 فلسطينيًا في الضفة الغربية واعتقلت أكثر من 4000 آخرين منذ ذلك الحين، وفقا للسلطات الفلسطينية.