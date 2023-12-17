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شاهد: وسط ظروف معيشية خانقة جدا.. نازحون في رفح يحتشدون عند شاحنة مساعدات إنسانية

المعبر في رفح
المعبر في رفح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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فلسطينيون أنهكهم الجوع وشحّ المؤن يتعلقون بأطراف شاحنة مساعدات دخلت معبر رفح

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شهد معبر رفح حالة من الازدحام الشديد، حول شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت من مصر إلى قطاع غزة المحاصر.

واعتلى بعض الأشخاص تلك الشاحنات التي عبرت مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة يوم الأحد، وألقوا المساعدات للنازحين في الشوارع الذين يعيشون ظروفا مأساوية.

وحاول عمال الإغاثة توزيع المساعدات على النازحين الذين احتشدوا حول العربات، ويعاني النازحون في جنوبي غزة من نقص شديد في الغذاء والدواء والماء الصالحة للشرب والحاجيات الأساسية.

ويشهد قطاع غزة انقطاعًا للاتصالات لليوم الرابع على التوالي، وهي المدة الأطول من بين عدة انقطاعات على مدار الحرب التي بدأت في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

في السياق نفسه، قال متحدث من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد إنه تم فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

المصادر الإضافية • أ ب

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