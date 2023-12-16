بقلم: يورونيوز

الدفاعات الجوية المصرية تسقط مسيّرة جنوب سيناء قرب الحدود مع إسرائيل

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أسقطت الدفاعات الجوية المصرية السبت مسيّرة في دهب بجنوب سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات المصرية بـ"سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب"، مشيرة الى أن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري".

وأفاد مصدر في أجهزة المخابرات المصرية وكالة فرانس برس بأن الجسم الطائر الذي تم إسقاطه هو "مسيّرة قادمة من مكان غير معلوم حتى الآن".

وأكد شهود عيان لفرانس برس، أن "الجسم الطائر الذي سقط في دهب بجنوب سيناء سقط في مياه البحر ولم تتم عمليات انتشاله حتى الآن لفحصه وقوات الأمن تتواجد في المكان". وأفاد آخرون برصد "جسم طائر ثان سقط... في المنطقة بين دهب ونويبع".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن على منصة أكس، أن "سلاح الجو المسير" التابع لأنصار الله "نفّذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة".

وأشار المتحدث إلى أن الاستهداف جاء "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني".

وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الحوثيون شنّ هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف جنوب إسرائيل، إضافة إلى سفن متجهة نحو الدولة العبرية، دعما للفلسطينيين.

ويحد قطاع غزة شبه جزيرة سيناء الصحراوية من جانبها الشمالي الغربي، فيما تحدها إسرائيل من الشرق.

ولطالما أدت مصر دور وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي تدير معبر رفح الحدودي بينها وبين قطاع غزة، وهو المنفذ الوحيد للقطاع غير الخاضع لسيطرة إسرائيل المباشرة.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر جرح ستة أشخاص في مصر بسقوط مسيرتين في سيناء.

في الأسابيع الأخيرة ضاعف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يفصل بين شبه الجزيرة العربية والقارة الإفريقية والذي تمر عبره 40 بالمئة من التجارة الدولية.

وأسقطت بارجات أمريكية وفرنسية وبريطانية تسير دوريات في المنطقة صواريخ ومسيرات عدة.