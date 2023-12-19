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مباشر. الحرب في غزة تدخل يومها الـ74: قصف مكثف على جنوب القطاع

طفلة فلسطينية مصابة إثر القصف الإسرائيلي تتلقى العلاج في مستشفى في خانيونس
طفلة فلسطينية مصابة إثر القصف الإسرائيلي تتلقى العلاج في مستشفى في خانيونس Copyright AP Photo / Mohammed Dahman
بقلم:  يورونيوز
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قصف مستمر على غزة في اليوم الرابع والسبعين من الحرب، وواشنطن تؤكد دعمها لإسرائيل ومواصلة تزويدها بالأسلحة والذخائر.

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استمر القصف الجوي والمدفعي صباح الثلاثاء على قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأضافت الوكالة ـن القصف تركز على مناطق جنوب القطاع مثل رفح وخان يونس. وكان القصف الإسرائيلي على القطاع قد أوقع الإثنين عشرات الضحايا.

وتزامنا مع ذلك، أكدت واشنطن دعمها لتل أبيب. فخلال زيارة إلى إسرائيل، أكّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد لقائه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، أنّ واشنطن "ستواصل تزويد" إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضدّ حركة حماس، "بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي". وشدد أوستن على أنّه لا يريد "فرض جدول زمني" على إسرائيل.

وبدأت واشنطن مؤخرًا تطلق إشارات تدلّ على نفاد صبرها إزاء حليفتها إسرائيل، في ظل تصاعد التنديد الدولي بالخسائر الفادحة في أرواح المدنيين في قطاع غزة.

وفي حين ما زالت المساعدات الدولية التي يخضع إيصالها إلى القطاع لموافقة إسرائيل تدخل بكميات ضئيلة جدا، شدّد وزير الدفاع الأميركي على أهمية إيصال "مزيد من المساعدات الإنسانية لنحو مليوني نازح في غزة".

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