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عاجل. بلينكن يتوقع "أخبارا طيبة" خلال ساعات بشأن الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن Copyright Eugene Hoshiko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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بلينكن يتوقع "أخبارا طيبة" خلال ساعات بشأن الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي الأربعاء في واشنطن إنه يتوقع "أخبارا طيبة" بشأن الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا بعدما تراجعت حدة التوترات مع الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح "نريد ضمان إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين. نحن نركز أيضا على المعتقلين السياسيين في فنزويلا، ونحاول ضمان إطلاق سراحهم"، مضيفا "هناك الكثير من العمل الجاري على هاتين الجبهتين حاليا. نأمل في أن تكون لدينا بعض الأخبار الطبية لمشاركتها، على الأرجح في وقت لاحق اليوم".

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