شاهد: القوات الإسرائيلية تطوّق المنطقة التي أطلقت فيها النار على سائق فلسطيني في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

طوقت القوات الإسرائيلية المنطقة التي أطلق فيها الجيش النار على سائق فلسطيني، قال إنه حاول تنفيذ هجوم دهس ضد القوات المتواجدة عند مفترق بيت عينون شمال الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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قُتل فلسطيني الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنها أُبلغت "باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على سيارة حاولت تنفيذ "هجوم دهس" عند تقاطع بيت عينون شمال الخليل، مشيرا الى أن عناصره قاموا "بشلّ حركة" سائقها.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية "عرقلت نقله (المحتسب) إلى المستشفى... وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 300 فلسطيني بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، وفقاً لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستمتنع عن منح تأشيرات لمستوطنين متطرفين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة.

ويعيش في الضفة الغربية، دون القدس الشرقية، نحو 490 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.