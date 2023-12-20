احتجاجا على ضريبة جديدة لمنصات البث التدفقي.. سبوتيفاي تسحب دعمها لمهرجانين فرنسيين

بقلم: يورونيوز

أعلنت منصة سبوتيفاي بفرعها الفرنسي الأربعاء أنها ستتوقف عن دعم مهرجاني "فرانكوفولي دو لا روشيل" و"برانتان دو بورج" اعتباراً من عام 2024، احتجاجاً على فرض ضريبة على تطبيقات الموسيقى بالبث التدفقي.

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وقال الفرع الفرنسي للمنصة السويدية الرائدة عالمياً في مجالها، في بيان إنه بعد "الإعلان عن تطبيق ضريبة على البث الموسيقي في فرنسا، يؤسفنا أن نعلن أن سبوتبفاي فرنسا ستتوقف عن دعم فرانكوفولي دو لا روشيل وبرانتان دو بورج".

وكان هذا الدعم ينعكس "مالياً ومن خلال عمليات رعاية لفنانين ناشئين (فرقة "شانتييه دي فرانكوفولي" و"إينوي دو برانتان دو بورج")، وفق "سبوتيفاي فرنسا" التي لم تكشف عن أي مبالغ في هذا الإطار.

ضريبة على مبيعات منصات الموسيقى بالبث التدفقي

كما أن "إعلانات أخرى ستتبع في عام 2024"، بحسب المنصة التي عارضت منذ البداية فرض ضريبة على خدمات البث التدفقي وقامت بحملة للمطالبة بجعل تقاضي المساهمات من الشركات العاملة في القطاع على أساس طوعي.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت الجمعة تطبيق ضريبة على مبيعات منصات الموسيقى بالبث التدفقي في عام 2024، في إجراء ينادي به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكنه يثير انقساماً في القطاع، و"من شأنه أن يجلب 15 مليون يورو" لخزينة الدولة الفرنسية العام المقبل.

وستكون المساهمة الضريبية لخدمات البث التدفقي ومنصات مشاركة المحتوى المجانية "بمعدل 1,2% من حجم مبيعاتها المحقق في فرنسا"، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة في بيان.

وينص القرار الحكومي أيضاً على أن "المنصات التي يقل حجم مبيعاتها عن 20 مليون يورو لن تخضع" لهذه الضريبة.

وأعلنت الحكومة في 13 كانون الأول/ديسمبر الحالي تطبيق هذه الضريبة، بعد تصويت مسبق بهذا الشأن في مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر أثناء دراسة مشروع موازنة 2024.