شاهد: غارة إسرائيلية جديدة على رفح تسبب في سقوط المزيد من المدنيين

بقلم: يورونيوز

أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 80% من سكان غزة ودمرت مساحات واسعة من القطاع الساحلي الصغير.

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كان طفل رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر من بين العديد من الأشخاص الذين قتلوا يوم الجمعة بعد غارة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

كما أدت غارة جوية أخرى على مخيم يبنا للاجئين إلى إصابة أربعة أشخاص.

تتزامن الغارات مع أوضاع نظام صحي كارثي، حيث عالج المسعفون المدنيين المصابين على نقالات وفي أجنحة مؤقتة في المستشفى الكويتي المكتظ في رفح.

من جانبها قالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إنها وثقت 20,057 حالة وفاة في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتقول إسرائيل إن أكثر من 130 من جنودها قتلوا في هجومها البري بعد أن هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص معظمهم من المدنيين وتم واحتجاز حوالي 240 رهينة.

هذا وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 80% من سكان غزة ودمرت مساحات واسعة من القطاع الساحلي الصغير.