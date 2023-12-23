"أنت امرأة شابة والحياة أمامك".. استبعاد مرشحة تدعو لوقف الحرب في أوكرانيا من الانتخابات الروسية

بقلم: يورونيوز

يسعى بوتين الذي يتولى السلطة منذ 2000 (بعد أن كان رئيساً للوزراء في عام 1999)، إلى الفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في الكرملين، وهو ما يعد مسألة شكلية في ظل الظروف الراهنة، بعد أن تم قمع المعارضة في السنوات الأخيرة.

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استبعدت اللجنة الانتخابية الروسية السبت طلب الصحافية والسياسية إيكاترينا دونتسوفا، الناشطة من أجل الديمقراطية ووقف الهجوم الذي بدأ قبل نحو عامين في أوكرانيا، الترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر في آذار/مارس.

وذكر التلفزيون الروسي، أن اللجنة أشارت إلى "أخطاء في المستندات" التي قدمتها دونتسوفا لتسجيل ترشيحها.

وأعلنت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، أن اللجنة رفضت بالإجماع ترشيح دونتسوفا البالغة 40 عاما للانتخابات الرئاسية.

وخاطبتها بالقول "أنت امرأة شابة، والحياة أمامك".

وفور الإعلان، أعربت دونتسوفا للصحافيين عن أسفها للقرار "المحزن" حيال "مبادرة شعبية".

وأعلنت عبر تليجرام عزمها استئناف القرار "غدا" أمام المحكمة العليا الروسية، مؤكدة أن "الأمر لن ينتهي عند هذا الحد".

وفي الواقع، لا يمكن أن يُكتب لهذا الإجراء النجاح، إذ لا يمكن لأي مرشح يعارض بشكل مباشر سياسة الكرملين أن يحظى بفرصة الحصول على إذن من السلطات.

وطلبت دونتسوفا من قادة حزب يابلوكو الليبرالي دعم ترشيحها.

وقالت عبر تليجرام "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي! إنها آخر فرصة قانونية ليعبر المواطنون فيها عن عدم موافقتهم على السياسات التي تنتهجها السلطات الحالية".

وأضافت "يجب أن يكون لدى الروس خيار!" مؤكدة أن "آلاف الأرواح تتوقف على قراركم".

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة الانتخابية السبت أنها تلقت 29 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية، من بينهم طلب الرئيس فلاديمير بوتين.

ويسعى بوتين الذي يتولى السلطة منذ 2000 (بعد أن كان رئيساً للوزراء في عام 1999)، إلى الفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في الكرملين، وهو ما يعد مسألة شكلية في ظل الظروف الراهنة، بعد أن تم قمع المعارضة في السنوات الأخيرة.