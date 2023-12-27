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شاهد: بينهم نساء وأطفال.. الجيش اللبناني يُنقذ 54 مهاجراً سورياً كانوا على متن قارب تعرض للغرق

صورة نشرها الجيش اللبناني للمهاجرين
صورة نشرها الجيش اللبناني للمهاجرين Copyright قيادة الجيش اللبناني
بقلم:  يورونيوز
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غرق القارب أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، حيث قام الجيش اللبناني بانقاذهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني .

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وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش: "بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر، لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق مقابل شاطئ العريضة أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 54 شخصاً بينهم نساء وأطفال جميعهم من التابعية السورية، كانوا على متنه".

وقال الجيش إن المهاجرين غير الشرعيين، بينهم نساء وأطفال، كانوا يسعون إلى "الهروب" من لبنان عن طريق البحر عندما غرق القرب قبالة سواحل قرية العريضة في محافظة عكار.

وكثفت الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤخراً جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث حاول عدد متزايد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بالإضافة إلى المواطنين اللبنانيين، خلال الأشهر القليلة الماضية، مغادرة لبنان الذي يعاني من الأزمات بشكل غير قانوني عن طريق البحر.

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