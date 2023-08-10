الريال يبدأ أول موسم له بدون بنزيمة وعينه على مبابي وأزمته مع سان جرمان

أفادت صحيفة "لو باريزيان" الأسبوع الماضي أن ريال مدريد جاهز للدخول على الخط وحل الأزمة، من خلال التقدم بعرض لضم قائد "الديوك" هذا الصيف عوضاً عن انتظار عام للحصول عليه من دون مقابل.

يبدأ ريال مدريد الحياة من بعد الفرنسي كريم بنزيمة الذي تركه هذا الصيف من أجل الالتحاق بالدوري السعودي، باحثاً عن استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة، حين يبدأ العملاق الموسم الجديد في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

اعلان

ويفتتح ريال الموسم الجديد السبت في اقليم الباسك أمام أتلتيك بلباو وسط الجدل القائم بشأن كيليان مبابي الذي استبعد عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي لرفضه تفعيل تمديد عقده أو الانتقال هذا الصيف الى فريق آخر، ما سيمنح النادي الباريسي فرصة تقاضي بدل انتقال عوضاً عن خسارة بطل مونديال 2018 وهداف نسخة 2022 من دون مقابل الصيف المقبل حين ينتهي عقده.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الأسبوع الماضي أن ريال جاهز للدخول على الخط وحل الأزمة، من خلال التقدم بعرض لضم قائد "الديوك" هذا الصيف عوضاً عن انتظار عام للحصول عليه من دون مقابل.

وأفادت الصحيفة أن الرئيس القطري لسان جرمان ناصر الخليفي لا ينوي التراجع عن قرار استبعاد مبابي من أجل التجديد أو الموافقة على الرحيل هذا الصيف.

وأضافت أن ريال مدريد قد يقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع مبابي بعد 15 آب/أغسطس الحالي، أي قبل قرابة أسبوعين فقط من اقفال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل إحراج سان جرمان وإجباره على الموافقة من دون المغالاة في مطالبه المالية.

لكن سان جرمان لا يريد التفريط به من دون مقابل، فقرر مواجهة المهاجم الفائز بجائزة أفضل لاعب في فرنسا أربع مرات توالياً وهداف الدوري الفرنسي في خمسة مواسم توالياً، وخيّره بين تجديد عقده أو الرحيل، علماً أن وجهته المفضلة تبقى ريال مدريد الإسباني.

وقرّر سان جرمان في إطار الضغوطات، عدم استدعاء مبابي إلى جولته الآسيوية، وقبل أيام عدم السماح له بالتدريب مع الفريق الأول استعداداً للموسم المقبل.

يريد سان جرمان بيعه الآن كي يحصل على مبلغ ضخم، بعدما تعاقد معه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017.

وقال رئيس النادي المملوك من قطر، ناصر الخليفي، في تصريحات الشهر الماضي "لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجاناً. هذا مستحيل".

رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي AP Photo

ويشك سان جرمان أن ابن الـ24 عاماً توصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة إلى ريال مدريد مع حصوله على مقدم عقد ضخم، وبذلك يكون فريق العاصمة الإسبانية قد وفّر الكثير ولن يكون مجبراً على تسديد اي مبلغ لبطل "ليغ 1" مقابل الحصول على خدماته في 30 حزيران/يونيو 2024.

ويأتي الحديث عن رغبته أو حتى اتفاقه سراً مع ريال، بعد قرابة عام على تجاهله لمساعي النادي الإسباني، بتوقيعه تمديداً مفاجئاً لعقده في أيار/مايو 2022 للبقاء في "بارك دي برانس" لمدة موسمين زائد موسم إضافي.

ولدى سؤاله عن مبابي، كان جواب المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي الذي يخوض بدوره موسمه الأخير مع الفريق قبل الانتقال للاشراف على المنتخب البرازيلي، واضحاً بالقول الشهر الماضي إنه "لاعب لا يلعب في مدريد. ولا يبدو من الصواب بالنسبة لي التحدث عن لاعبين لا يتواجدون هنا (مع ريال)".

اعلان

فينيسيوس مركز الثقل

وبانتظار معرفة ما ستؤول اليه هذه القضية، انشغل ريال بمحاولة سد الفراغ الذي خلفه رحيل بنزيمة بعد 14 موسماً بألوان النادي الملكي سجل خلالها 354 هدفاً في 648 مباراة.

وبهدف سد فجوة العشر النقاط التي فصلته عن برشلونة البطل، أنفق ريال حتى الآن 103 مليون يورو لضم الجناح الإنكليزي جود بيلينغهام والتركي الواعد أردا غولر.

وحتى الآن، يبقى البرازيلي فينيسيوس جونيور مركز الثقل في هجوم فريق أنشيلوتي الذي تحدث عن خطته لتعويض بنزيمة بالقول إنه سيسعى الى الإفادة من القدرات الهجومية للوافدين الجديدين بيلينغهام وغولر.

البرازيلي فينيسيوس جونيور Michael Wyke/Copyright 2023 The AP

وأضاف "بالنسبة لي، الفريق قد تَحَسَّن. لقد خسرنا بكريم لاعباً كان محورياً لأعوام... من أساطير النادي. لكن لدينا مجموعة شابة جداً ونحن مقتنعون أنها ستمنحنا الكثير من الرضى".

ورغم الفوز باللقب بأريحية إلى حد كبير، شكك مدرب برشلونة تشافي هرنانديس بقدرة فريقه، لاسيما في ظل توجهه لخسارة لاعب من طراز الفرنسي عثمان ديمبيليه المرشح انتقاله لسان جرمان.

اعلان

وقال تشافي "أعتقد أن مدريد (ريال) يملك فريقاً أكبر منا (من حيث الخيارات)... لديهم لاعبون كثر في وسط الملعب ويتمتعون بالقوة البدنية والفنيات، ولديهم مروحة واسعة من الخيارات".

"علينا إيجاد هذه القطعة"

وفي ظل الأزمة المالية، ركّز برشلونة على خيار ضم المخضرمين مثل المدافع إينييغو مارتينيس الذي انضم اليه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو.

وتعاقد أيضاً مع لاعبي الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنكليزي بطل أوروبا، وأوريول روميو القادم من جيرونا في صفقة قدرت بـ3.40 مليون يورو فقط، عائداً الى الفريق الذي تركه في صيف 2011.

وأبدى تشافي قلقه من الفراغ الذي تركه بوسكيتس خصيصاً، قائلاً "كان لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا، إن كان داخل أو خارج الملعب... علينا أن نجد لاعباً مهماً جداً ليحل بدلاً من بوسكيتس. علينا إيجاد هذه القطعة (الناقصة) إذا أردنا المنافسة جيدا".

وبعدما حل ثالثاً بفارق نقطة فقط خلف جاره ريال، يأمل أتلتيكو أن يؤدي تعزيز دفاعه الى دخوله بقوة على خط اللقب.

اعلان

وضم أتلتيكو ثلاثي الدفاع سيسار أسبيليكويتا، التركي تشاغلار سويوندجو وخافي غالان، فيما لا يعتبر نجم الوسط البرتغالي جواو فيليكس الذي بات عام 2019 أغلى صفقة في تاريخ النادي، ضمن خطط المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد عودته من تشلسي من فترة إعارة غير موفقة.

أما بالنسبة لريال سوسييداد الذي حل رابعاً الموسم الماضي وحصل على البطاقة الرابعة إلى دوري الأبطال، فضم المهاجم البرتغالي أندري سيلفا على سبيل الإعارة بعد اعتزال دافيد سيلفا نتيجة إصابة خطيرة في ركبته.

ويبدو فياريال، خامس الموسم الماضي، في طور بناء الفريق بعد خسارة السنغالي نيكولاس جاكسون وباو توريس والنيجيري صامويل تشوكويزي.

بداية موسم باريس سان جرمان

وبغض النظر عما يحدث مع مبابي، فإن باريس سان جرمان بات يملك نظرة جديدة بعدما حصد اللقب في الموسم الماضي بصعوبة وفشل في فرض نفسه قارياً.

فقد رحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وحذا حذوه المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس.

كان الفريق في حاجة إلى تعزيز خطه الهجومي حتى لو بقي مبابي، وقد تعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب غونسالو راموش من بنفيكا على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية الشراء الدائم.

لاعب نادي ميامي الأمريكي ليونيل ميسي Michel Euler/Copyright 2023 The AP

وعزّز الفريق صفوفه في جميع الخطوط، فانضم المدافعان السلوفاكي ميلان شكرينيار ولوكا هرنانديز ولاعبا الوسط البرتغالي مانويل والإيطالي شير ندور والمهاجمان الإسباني ماركو اسنسيو والكوري الجنوبي كانغ-اين لي.

وقال هرنانديز لصحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية "كان بإمكاني البقاء في بايرن ميونيخ، لكن الاهتمام الذي أبداه باريس سان جرمان بي وطموحهم والمشروع الذي يحاولون تنفيذه للمستقبل أقنعني بالمجيء".

يستهل باريس سان جرمان الدوري كمرشح قوي للفوز باللقب العاشر في 12 عامًا، لكن منافسيه المحليين قد يستشعرون فرصتهم إذا انتقل مبابي.

تقليص عدد الفرق

وطرأ تغيير بارز على الموسم الجديد تمثل بتقليص عدد الأندية من 20 إلى 18، بعد عقدين من مشاركة 20 فريقًا في دوري الدرجة الأولى، وذلك من أجل مساعدة الأندية الفرنسية على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في أوروبا من خلال تقليل عدد مباريات الدوري.

رغم ذلك ومغادرة ميسي وربما يحذو حذوه مبابي، يأمل الدوري الفرنسي في أن يسمح استدراج العروض للحصول على حقوق بث المباريات بجني أموال أكثر بكثير مما يفعل حاليا خاصة بالنسبة للحقوق الدولية.

يريد المسؤولون التنفيذيون في الدوري أن تكون منافساتهم قادرة على مجاراة تلك الموجودة في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا من حيث الانتشار الدولي، لكن الاتجاه المتزايد لامتلاك نواد متعددة يهدد بتحويل العديد من الأندية الفرنسية إلى فرق رافدة.

تم شراء نادي ستراسبورغ من قبل شركة "بلوكو" وهو كونسورتيوم تقوده الولايات المتحدة ويملك أيضاً نادي تشلسي الانكليزي.

وقال رئيس ستراسبورغ مارك كيلر في هذا الصدد "على الرغم من عدم وجود ضرورة مالية ملحة للقيام بذلك، كنا ندرك أننا قد حققنا أقصى ما في وسعنا مع نموذجنا الحالي".

ونفى كيلر ان يصبح ستراسبورغ، بطل فرنسا عام 1979، مجرد فريق ثانوي في الوقت الذي استعان بلاعب وسط منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم عام 1998، باتريك فييرا للاشراف على تدريبه.

في المقابل، بات لوريان مملوكا بنسبة 40 في المائة من قبل بيل فولي، المالك الأميركي لنادي بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز.

تصدّر فريق مقاطعة بريتاني عناوين الصحف من خلال التعاقد مع بنجامان مندي بعد تبرئته في إنجلترا من الجرائم الجنسية.

مرسيليا الطموح

يحيط الغموض بنادي ليون في أول موسم كامل له منذ أن اشتراه رجل الأعمال الأميركي جون تكستور الذي يملك ايضا نادي بوتافوغو البرازيلي وحصة كبيرة في كريستال بالاس اللندني.

ومع ذلك، فإن فشله في إقناع الجهة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية بسلامة خطط الإنفاق الخاصة به ادى إلى فرض سقف على فاتورة أجور النادي، فلم يتمكن بشكل كبير من تعزيز الفريق الذي أنهى الموسم السابع في الموسم الماضي وبالتالي عدم المشاركة على الصعيد القاري.

وخسر لنس وصيف البطل الموسم الماضي قائد الفريق العاجي سيكو فوفانا الذي انتقل للعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الهلال السعودي، وجهود هدافه البلجيكي لويس اوبيندا المنتقل إلى لايبزيغ الألماني ليفتقد عنصرين مؤثرين، لا سيما أنه سيخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يبدو مرسيليا، الذي يتولى الإشراف عليه حالياً مدرب فالنسيا السابق مارسيلينو، الأكثر قدرة على منافسة باريس سان جرمان بعد التعاقدات الطموحة التي أجراها.

يمكن أن يكون المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ ورقة رابحة إذا استعاد مستواه الذي أهّله ليكون أحد أخطر الهدافين في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنكليزي.

ويسعى ناديا رين وليل إلى المنافسة على المراكز الأولى مرة جديدة، بينما يأمل الجاران نيس المملوك من مجموعة "إينيوس" وموناكو أن يساعدهما مدربهما الجديدان على تحسين الصورة.