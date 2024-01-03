بقلم: يورونيوز

تأتي التفجيرات في الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني ومسؤول الحشد الشعبي في العراق أبو علي المهندس

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قتل 103 أشخاص على الأقل وأصيب 141 في جروح مختلفة في انفجارين قرب قبر قاسم سليماني وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، تزامناً مع إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله بضربة جوية أمريكية في العراق.

وكان التلفزيون الايراني أفاد بسماع دوي دوي انفجار قرب مسجد "صاحب الزمان" في محافظة كرمان جنوب إيران، حيث يرقد سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، وفي وقت لاحق، أفاد بسماع دوي انفجار ثانٍ في المكان ذاته.

وتشهد محافظة كرمان، مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الـ 4 لاغتيال سليماني وسط إقبال على هذه الفعاليات من كافة المناطق الإيرانية الأخرى.

كما نقل التلفزيون الرسمي لاحقاً عن نائب محافظ كرمان أن الانفجارين ناجمين عن "هجوم إرهابي". ونسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان القول إن الانفجارين ناجمان عن عبوتين ناسفتين في منطقتين على مسير زوار مرقد سليماني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مشاهد من التدافع بين المواطنين خلال إحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.

وقُتل سليماني في ضربة جوية أميركية في العاصمة العراقية بغداد مطلع عام 2020.

وتوقع رئيس جهاز الطوارئ الإيراني ارتفاع أعداد القتلى والجرحى الناجمة عن انفجاري كرمان، مضيفاً في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أنه تم إعداد 5 مستشفيات لاستقبال الحالات.