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شاهد: الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي يجريان تدريبات عسكرية مشتركة

التدريبات في كوريا الجنوبية
التدريبات في كوريا الجنوبية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أجرى الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي تدريبًا مشتركًا شارك فيه أكثر من 100 قطعة عسكرية مثل دبابات K1A2 الكورية الجنوبية وطائرات A-10 الأميركية.

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وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن التدريبات بدأت في 29 كانون الأول/ ديسمبر، وانتهت اليوم الخميس بالجولة الأخيرة من تدريبات على ضرب أهداف محددة.

وقال تشو سيونغ جاي، قائد كتيبة المدرعات رقم 81، إن الهدف من التدريب هو تحسين وتعزيز القدرة على القيام بعمليات مشتركة في الظروف الجوية القاسية.

وقال قائد السرية الأميركية المشاركة كوري ماساراتشيا، إن التدريب كان من أجل فعالية قواتنا المسلحة في العمليات المشتركة.

المصادر الإضافية • أ ب

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