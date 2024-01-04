شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع لعملياته في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

اندلع قتال عنيف في وسط وجنوب غزة مع تصاعد المخاوف من تصعيد إقليمي في أعقاب غارة في بيروت أسفرت عن اغتيال أحد كبار قادة حماس.

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نشر الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقاطع فيديو لما قال إنها هجمات على عناصر حركة حماس وأهداف في قطاع غزة.

واندلع قتال عنيف في وسط وجنوب غزة مع تصاعد المخاوف من تصعيد إقليمي في أعقاب غارة في بيروت أسفرت عن اغتيال أحد كبار قادة حماس.

ولا يزال تركيز الحرب على غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تسعى إلى تحقيق "نصر واضح" على حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2007.

وأدى الهجوم الجوي والبحري والبحري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 22300 شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.