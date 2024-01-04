مطالبين بوقف "الإبادة الجماعية في غزة".. متظاهرون يقطعون جلسة لمجلس ولاية كاليفورنيا الأميركية

بقلم: يورونيوز

قال المتظاهرون إن من بينهم حاخامات وأحفاد الناجين من المحرقة اليهودية، بالإضافة إلى أميركيين إسرائيليين ومعلمين.

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قام المتظاهرون المطالبون بوقف إطلاق النار في غزة بتعطيل الجلسة الأولى للمجلس التشريعي في مبنى الكابيتول بولاية كاليفورنيا هذا العام.

وتجمع المتظاهرون في القاعة المستديرة في الكابيتول، مما أدى إلى وقف الجلسة ورفعها إلى يوم الخميس.

ووصف المتظاهرون الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية وطالبوا المسؤولين المنتخبين بالتوقف عن دعم الحرب.

وقال المتظاهرون إن من بينهم حاخامات وأحفاد الناجين من المحرقة اليهودية، بالإضافة إلى أميركيين إسرائيليين ومعلمين.