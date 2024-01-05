فيديو. شاهد: في غزة... الأهالي يبكون أطفالهم الذين قتلتهم غارة إسرائيلية

بينما يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في حصد عشرات الأرواح من المدنيين يوميًا، أصبح منظر الأهالي الذين يبكون فوق جثامين أطفالهم الذي قتلهم القصف الإسرائيلي مشهدًا يوميًا في القطاع، كما تظهر الصور هنا في رفح حيث تبكي عائلة البكري ابنها ذا الثمانية أعوام. ودخلت الحرب على غزة شهرها الرابع، في حين تخطى عدد القتلى الـ22 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال.

بينما يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في حصد عشرات الأرواح من المدنيين يوميًا، أصبح منظر الأهالي الذين يبكون فوق جثامين أطفالهم الذي قتلهم القصف الإسرائيلي مشهدًا يوميًا في القطاع، كما تظهر الصور هنا في رفح حيث تبكي عائلة البكري ابنها ذا الثمانية أعوام. ودخلت الحرب على غزة شهرها الرابع، في حين تخطى عدد القتلى الـ22 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال.