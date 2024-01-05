وزيرة الخارجية الألمانية: "على إسرائيل أن تفعل المزيد" لحماية المدنيين في حربها بغزة

بقلم: يورونيوز

شددت وزيرة الخارجية الألمانية، الجمعة، على أنه "يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد من أجل حماية السكان المدنيين" في حربها ضد حماس في غزة، وذلك قبل رحلتها إلى الشرق الأوسط.

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وفي حديثها للصحفيين إلى جانب نظيرها من لوكسمبورغ، كزافييه بيتل، حذرت بيربوك أيضاً من خطر اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية تضامن بلادها مع إسرائيل في حربها ضد “الإرهاب الأعمى” وأكدت حقها في الدفاع عن نفسها.

لكنها دعت إلى مزيد من "الهدنات الإنسانية" وقالت إنه "لا يمكن تحقيق السلام دون آفاق الحياة بكرامة، وإذا أصبحت غزة غير صالحة للعيش بعد الحرب".

وشددت بيربوك على أنه "يجب ألا يكون هناك احتلال لقطاع غزة بعد الحرب، ولا طرد للفلسطينيين، ولا تقليص حجم القطاع. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يكون هناك أي خطر على إسرائيل من قطاع غزة".

وتعتبر ألمانيا من أهم الداعمين لإسرائيل ولطالما دافعت عن ما سمته "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ومن المقرر أن تغادر الأحد في رحلة إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر ولبنان، وهذه رابع زيارة لها منذ اندلاع الحرب في غزة.