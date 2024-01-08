"أُطلب من زيلينسكي".. الرئيس الإماراتي يرفض اقتراحًا من نتنياهو بدفع أجور العمال الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

أدى تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتزايد البطالة بسبب الحرب إلى زيادة المخاوف بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن مثل هذه الظروف قد تؤدي إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية.

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رفض الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد طلبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدفع رواتب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، الذين منعتهم إسرائيل من دخول أراضيها بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما ذكر مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لموقع أكسيوس الأميركي.

ووفق المصادر، قال بن زايد لنتنياهو: "أطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المال".

"مجرد أمنيات"

ويسلط رفض محمد بن زايد الضوء على موقف العديد من الدول العربية التي قالت إنها لن تدفع فاتورة الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.

وقال مسؤول إماراتي لموقع أكسيوس: "إن فكرة أن الدول العربية ستأتي لإعادة البناء ودفع فاتورة ما يحدث حاليًا هي مجرد أمنيات".

وبعد وقت قصير من أحداث السابع من أكتوبر، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقًا على الضفة الغربية المحتلة لأسباب قالت إنها أمنية. وهذا يعني أن أكثر من 100 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية ولكنهم يعملون في إسرائيل، لم يتمكنوا من دخول الأراضي الإسرائيلية.

وأدى تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتزايد البطالة بسبب الحرب إلى زيادة المخاوف بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن مثل هذه الظروف قد تؤدي إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية.

ورفض مجلس الوزراء الاقتصادي الإسرائيلي، بقيادة وزير المالية القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اقتراحًا من وزارة الدفاع الإسرائيلية بالسماح لبعض العمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل.

ماذا قال بن زايد لنتنياهو؟

وفي محاولة لإيجاد حل للقضية دون الاضطرار إلى مواجهة أعضاء ائتلافه، حاول نتنياهو إقناع الدول الأخرى بدفع أجور العمال الفلسطينيين.

وقال المسؤول الإسرائيلي والمصدر المطلع على الأمر إن نتنياهو لجأ إلى محمد بن زايد قبل بضعة أسابيع وطلب المساعدة فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وقال محمد بن زايد إنه مستعد للمساعدة، ولكن عندما سأل نتنياهو على وجه التحديد عما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة مستعدة لدفع أجور العمال الفلسطينيين، أصيب الرئيس الإماراتي بالذهول، حسبما قال المصدر المطلع.

وبحسب المصدر، لم يصدق محمد بن زايد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقد أنه سيكون على استعداد لدفع ثمن المشكلة التي نشأت بسبب قرار إسرائيل بعدم السماح للعمال بالدخول.

وقال المسؤول الإسرائيلي والمصدر المطلع إن محمد بن زايد أخبر نتنياهو أنه لا يستطيع القيام بذلك، ثم اقترح بسخرية على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يلجأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدلاً من ذلك.

وقال محمد بن زايد إن زيلينسكي يحصل على أموال كثيرة من العديد من الدول لذا ربما يتمكن من مساعدته، حسب المصادر.